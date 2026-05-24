L’allarme Flp | a Milano mancano ispettori del lavoro il caro vita disincentiva i trasferimenti

A Milano, il sindacato Flp segnala una carenza di ispettori del lavoro, con il numero di agenti sotto le necessità. La mancanza di personale si combina con il calo dei trasferimenti, causato dall’aumento dei costi di vita. Tra questi, i rincari di affitti e energia sono i principali fattori che frenano i movimenti di personale tra le regioni. La situazione mette sotto pressione le attività di controllo e vigilanza sul territorio.

Ispettori del lavoro sotto organico a Milano. Il caro vita complica anche possibili trasferimenti. A lanciare l’allarme è il sindacato Flp (Federazione lavoratori pubblici e funzioni pubbliche) che in una nota riprende i dati resi noti durante la presentazione del report sull’attività di vigilanza Inl Inps Inail del 2025 nell’area metropolitana del capoluogo lombardo. Secondo quanto sottolinea la nota di Flp ci sono solo 70 ispettori del lavoro per presidiare un bacino produttivo di 136mila aziende e oltre 2 milioni di lavoratori. Nonostante la carenza di organico – sottolinea Flp - gli ispettori del lavoro e i carabinieri del Nucleo Ispettorato del lavoro di Milano hanno effettuato 3. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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