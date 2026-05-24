L'Ajax ha vinto la finale contro l'Utrecht ai rigori, qualificandosi così per i preliminari della Conference League. La partita si è conclusa con una serie di rigori dopo i tempi regolamentari e supplementari. La sfida si è giocata con un punteggio in parità fino ai calci di rigore. La squadra ha superato l'avversario con un risultato di rigori, assicurandosi la qualificazione europea.

L’Ajax ha staccato il pass per i preliminari di Conference League piegando l’Utrecht ai rigori dopo una finale al cardiopalma. Grande gioia in casa Ajax, dove l’obiettivo stagionale legato alle competizioni continentali è finalmente diventato realtà. La formazione dei Lancieri ha eliminato l’ Utrecht staccando il prezioso pass per il secondo turno preliminare di Conference League. Il traguardo europeo, tuttavia, è stato raggiunto solamente al termine di una sfida infinita, decisa ai calci di rigore dopo tempi supplementari da brividi che hanno tenuto i tifosi col fiato sospeso. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo Equilibrio assoluto nei 90 minuti regolamentari. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - L’Ajax vola in Europa: Utrecht piegato ai rigori al termine di una finale al cardiopalma

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