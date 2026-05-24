Lago di Garda | oltre 4 miliardi di euro di case di lusso

Il mercato immobiliare di lusso nell’area del Lago di Garda continua a crescere e si conferma tra i più importanti d’Italia. Continua a salire l'offerta di appartamenti di pregio, anche in residence, meno richiesta per le ville. Secondo la quinta edizione dell’Osservatorio sul mercato. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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