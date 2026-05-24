Lago di Garda | oltre 4 miliardi di euro di case di lusso
Il mercato immobiliare di lusso nell’area del Lago di Garda supera i 4 miliardi di euro. La crescita del settore si mantiene stabile, confermandosi tra i più rilevanti in Italia. Le case di alta gamma rappresentano una quota significativa delle transazioni nella regione, attirando acquirenti da tutto il mondo. La domanda di immobili esclusivi nel comprensorio continua a sostenere il valore del mercato, che si conferma una delle principali aree di investimento nel settore immobiliare di lusso italiano.
Il mercato immobiliare di lusso nell’area del Lago di Garda continua a crescere e si conferma tra i più importanti d’Italia. Continua a salire l'offerta di appartamenti di pregio, anche in residence, meno richiesta per le ville. Secondo la quinta edizione dell’Osservatorio sul mercato. 🔗 Leggi su Veronasera.it
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