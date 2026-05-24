Ladri fuggono contromano Due arrestati

Da ilgiorno.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Due uomini sono stati arrestati dopo aver rubato da un'auto nel parcheggio di un supermercato. La polizia li ha notati e ha cercato di fermarli, ma i sospetti sono fuggiti contromano lungo le strade vicine. La fuga si è conclusa con l’arresto dei due, che sono stati fermati in un’area residenziale poco distante. La refurtiva è stata recuperata e riconsegnata al proprietario. Nessuno è rimasto ferito durante l’episodio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Rubano da un’auto nel parcheggio di un supermercato, vengono notati dalla polizia, che gli intima l’alt. A quel punto i due scappano su una jeep, inseguiti. Una fuga rocambolesca, a tratti contromano, durata diversi chilometri, prima che gli agenti riescano a bloccarli e arrestarli. È successo a Rho. Gli agenti del locale commissariato, impegnati in un servizio di controllo del territorio in borghese, notano verso le 16 i due - un 30enne e un 53enne - a bordo di una jeep, fare un giro nel parcheggio del supermercato e poi uscire. Insospettiti, intimano l’alt per un controllo. I due non si fermano e scappano: percorrono a forte velocità corso Europa, via Capuana, via Mattei, poi imboccano la Statale 33 del Sempione, in direzione Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

ladri fuggono contromano due arrestati
© Ilgiorno.it - Ladri fuggono contromano. Due arrestati
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

San Sebastiano al Vesuvio, rubano auto e fuggono nella caserma dei Carabinieri: arrestati due ladriNel tardo pomeriggio nel comune vesuviano, due uomini sono stati arrestati dai Carabinieri dopo aver tentato di rubare un’auto e aver cercato di...

Bruciano l’alt dei carabinieri e fuggono contromano: presi due marocchiniDue uomini di nazionalità marocchina sono stati arrestati dopo aver dato fuoco a un Alt dei carabinieri e poi aver scelto di scappare contromano...

Temi più discussi: Rubano una jeep nel parcheggio di un supermercato, poi fuggono dalla polizia per chilometri e in contromano; Rubano la birra da un Tir e fuggono contromano in tangenziale: arrestati dalla polizia; Vampiri del gasolio. Uno arrestato. Due in fuga; Rubano una jeep nel parcheggio di un supermercato poi fuggono dalla polizia per chilometri e in contromano.

ladri fuggono contromano dueLadri fuggono contromano. Due arrestatiRubano da un’auto nel parcheggio di un supermercato, vengono notati dalla polizia, che gli intima l’alt. A quel ... ilgiorno.it

ladri fuggono contromano dueRubano una jeep nel parcheggio di un supermercato, poi fuggono dalla polizia per chilometri e in contromanoRho, rocambolesco inseguimento degli agenti del commissariato locale. A bordo della vettura rubata c’erano un 30enne e un 53enne, arrestati ... ilgiorno.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web