Due uomini sono stati arrestati dopo aver rubato da un'auto nel parcheggio di un supermercato. La polizia li ha notati e ha cercato di fermarli, ma i sospetti sono fuggiti contromano lungo le strade vicine. La fuga si è conclusa con l’arresto dei due, che sono stati fermati in un’area residenziale poco distante. La refurtiva è stata recuperata e riconsegnata al proprietario. Nessuno è rimasto ferito durante l’episodio.

Rubano da un’auto nel parcheggio di un supermercato, vengono notati dalla polizia, che gli intima l’alt. A quel punto i due scappano su una jeep, inseguiti. Una fuga rocambolesca, a tratti contromano, durata diversi chilometri, prima che gli agenti riescano a bloccarli e arrestarli. È successo a Rho. Gli agenti del locale commissariato, impegnati in un servizio di controllo del territorio in borghese, notano verso le 16 i due - un 30enne e un 53enne - a bordo di una jeep, fare un giro nel parcheggio del supermercato e poi uscire. Insospettiti, intimano l’alt per un controllo. I due non si fermano e scappano: percorrono a forte velocità corso Europa, via Capuana, via Mattei, poi imboccano la Statale 33 del Sempione, in direzione Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ladri fuggono contromano. Due arrestati

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