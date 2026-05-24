La settimana dal 25 al 29 maggio 2026 si preannuncia particolarmente vivace per La Volta Buona, il programma pomeridiano di Rai 1 condotto da Caterina Balivo, che ogni giorno alle 14.00 accompagna il pubblico tra storie, emozioni e personaggi del mondo dello spettacolo. L’ultima settimana di maggio porta con sé un parterre ricchissimo, tra grandi ritorni, famiglie celebri e racconti personali che promettono di catturare l’attenzione degli spettatori. Ma quali saranno gli ospiti che si alterneranno sul celebre divano arancione? Quali storie verranno approfondite? E quali momenti emozionanti ci aspettano in questa nuova serie di puntate? Scopriamolo insieme. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - La Volta Buona, ospiti dal 25 al 29 maggio 2026: ecco tutte le anticipazioni del salotto di Rai 1

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