La Volta Buona ospiti dal 25 al 29 maggio 2026 | ecco tutte le anticipazioni del salotto di Rai 1
Dal 25 al 29 maggio 2026, il programma pomeridiano di Rai 1 condotto da Caterina Balivo andrà in onda ogni giorno alle 14.
La settimana dal 25 al 29 maggio 2026 si preannuncia particolarmente vivace per La Volta Buona, il programma pomeridiano di Rai 1 condotto da Caterina Balivo, che ogni giorno alle 14.00 accompagna il pubblico tra storie, emozioni e personaggi del mondo dello spettacolo. L’ultima settimana di maggio porta con sé un parterre ricchissimo, tra grandi ritorni, famiglie celebri e racconti personali che promettono di catturare l’attenzione degli spettatori. Ma quali saranno gli ospiti che si alterneranno sul celebre divano arancione? Quali storie verranno approfondite? E quali momenti emozionanti ci aspettano in questa nuova serie di puntate? Scopriamolo insieme. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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La volta buona, gli ospiti della settimana dal 25 al 29 maggio x.com
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