Alessandro De Marchi, ciclista professionista dal 2011 al 2025, ha vinto sette tappe e indossato per due giorni la maglia rosa al Giro d’Italia 2021. Nel 2014 ha ricevuto il premio come combattivo al Tour de France, identificato dal numero rosso. Conosciuto per il suo coraggio in corsa, ha dichiarato di aver dovuto osare di più, sottolineando l’importanza del cuore oltre la potenza fisica.

Una vita in fuga. Professionista dal 2011 al 2025, Alessandro De Marchi in carriera ha conquistato sette vittorie, indossato per due giorni la maglia rosa al Giro d’Italia 2021 e nel 2014 è stato premiato al Tour de France con il numero rosso destinato al corridore più combattivo. Un colore nel destino, se è vero che il suo soprannome è “Il rosso di Buja“, suo paese natale, e che “Il numero rosso“ è il titolo della sua biografia, scritta con Filippo Cauz, edita da alvento. Libro che verrà presentato oggi alle 20 all’Eroica Caffè di viale Tunisia. Alessandro, lei si è ritirato quasi 8 mesi fa. Da allora, ha mai avuto la voglia e la tentazione di rientrare in gruppo? "Onestamente, le corse non mi mancano per nulla. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La vita in fuga (col numero rosso). L’eterno coraggio di De Marchi: "Conta il cuore, oltre i watt. Avrei dovuto osare di più..."

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Multi SubHis Childhood Bride Was the Heaven-Chosen Empress… and He Was Just a Nobody

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