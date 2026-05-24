La Virtus passa a Trento 81-90 | le Vu Nere riprendono in mano i quarti di playoff scudetto

Da ilrestodelcarlino.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Virtus ha vinto in trasferta contro Trento con il punteggio di 90-81, pareggiando la serie dei quarti di playoff scudetto a 2-2. La partita si è giocata alla Bts Arena di Trento e determina la qualificazione alla decisiva gara di martedì sera, che si disputerà in casa della Virtus.

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Trento, 24 maggio 2026 - La Virtus torna a fare la Virtus. La formazione di Nenad Jakovljevic passa alla Bts Arena di Trento 81-90 e riapre definitivamente la serie pareggiando 2-2 il confronto e portando la Dolomiti Energia alla bella dei quarti di martedì sera, in casa Virtus. L’Olidata domina gara-4 e così spalle al muro, i bianconeri sciorinano un’ottima prestazione creando i presupposti della vittoria nel primo tempo e dando la svolta definitiva al match in una devastante terza frazione di gioco. La Virtus ritrova Diarra, decisivo, e nella rotazioni dei suoi stranieri coach Jakovljevic stavolta lascia fuori Dos Santos, presente a bordocampo insieme agli infortunati Pajola e Alston Junior. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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