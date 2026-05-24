La Virtus ha vinto in trasferta contro Trento con il punteggio di 90-81, pareggiando la serie dei quarti di playoff scudetto a 2-2. La partita si è giocata alla Bts Arena di Trento e determina la qualificazione alla decisiva gara di martedì sera, che si disputerà in casa della Virtus.

Trento, 24 maggio 2026 - La Virtus torna a fare la Virtus. La formazione di Nenad Jakovljevic passa alla Bts Arena di Trento 81-90 e riapre definitivamente la serie pareggiando 2-2 il confronto e portando la Dolomiti Energia alla bella dei quarti di martedì sera, in casa Virtus. L’Olidata domina gara-4 e così spalle al muro, i bianconeri sciorinano un’ottima prestazione creando i presupposti della vittoria nel primo tempo e dando la svolta definitiva al match in una devastante terza frazione di gioco. La Virtus ritrova Diarra, decisivo, e nella rotazioni dei suoi stranieri coach Jakovljevic stavolta lascia fuori Dos Santos, presente a bordocampo insieme agli infortunati Pajola e Alston Junior. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Virtus passa a Trento 81-90: le Vu Nere riprendono in mano i quarti di playoff scudetto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Virtus Olidata Bologna - Dolomiti Energia Trentino | Gara-1 Quarti di finale

Notizie e thread social correlati

Virtus Bologna Valencia 81-94: sconfitta amara in Eurolega. Vu Nere più combattive, ma non bastaLa Virtus Bologna ha perso in casa contro Valencia con il punteggio di 81-94 in una partita valida per l'Eurolega.

Prova di forza Virtus, le V nere hanno un altro passo e travolgono Trento in gara 1 di playoffLe Virtus Bologna hanno iniziato con un'ampia vittoria la serie dei playoff, battendo Trento in gara 1.

Temi più discussi: B Nazionale: Vigevano e Virtus Roma vedono la finale, Orzinuovi passa a Caserta. Casale e Ravenna doppio vantaggio nei playout; Virtus Bologna Trento ai Playoff di LBA: dove vederla in tv e streaming; Trento batte la Virtus e sale 2-1 nella serie, Tortona riapre i giochi con Venezia; La Virtus in gara 4 si gioca una stagione in 40 minuti.

La Virtus passa a Trento 81-90: le Vu Nere riprendono in mano i quarti di playoff scudettoI ragazzi di Jakovljevic esplodono in un terzo quarto da urlo: ora si decide tutto nella ‘bella’ di martedì a Bologna ... ilrestodelcarlino.it

L'Aquila Trento passa alla Virtus Arena e pareggia la serie (1-1) x.com

Ho scoperto che il mio vicino di casa usa la mia connessione wifi da circa otto mesi e non so come affrontarlo reddit

La Virtus Bologna perde contro Trento (risultato 84-87): ora la serie playoff è in paritàPer usufruire del servizio di domande e risposte de ilMedicoRisponde è necessario essere registrati al sito Corriere.it o a un altro dei siti di RCS Mediagroup. corrieredibologna.corriere.it