La vera sfida è definire entro quale quadro di responsabilità l’intelligenza artificiale debba operare L’appello del CNDDU per l’IA a scuola

Due studenti si sono confrontati con l’utilizzo dell’intelligenza artificiale nei compiti scolastici. Il primo ha presentato un elaborato senza apportare modifiche, realizzato con l’aiuto di un sistema generativo, risultando tecnicamente impeccabile. Il secondo ha consegnato un testo scritto interamente a mano, meno raffinato ma prodotto senza assistenza esterna. La questione sulla responsabilità e sui limiti dell’uso dell’IA a scuola rimane aperta.

Un elaborato tecnicamente perfetto ma scritto con l’aiuto dell’intelligenza artificiale generativa. Un altro meno brillante ma frutto interamente del lavoro autonomo. Quale dei due merita un voto più alto? A un campione di insegnanti è stato sottoposto proprio questo dilemma, e la maggioranza ha scelto il secondo studente, battezzato Luigi. Il dato emerge dal report “Generazione AI: la nuova sfida della scuola”, realizzato dal think tank Tortuga in collaborazione con Yellow Tech. E ha spinto il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani a prendere posizione con un documento articolato, firmato dal presidente Romano Pesavento. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

L’IA come infrastruttura del presente: il mercato europeo crescerà del 457% entro il 2030, ma la sfida vera è (anche) nella scuolaIl mercato europeo dell'intelligenza artificiale ha un valore attuale di circa 56,7 miliardi di euro e, secondo le previsioni di Grand View Research,...

IA e divieto dei cellulari a scuola, Valditara: “Restituire una vera libertà ai giovani lontani dalla dipendenza”. E sull’intelligenza artificiale: “Docenti sempre al centro”Il ministro dell’istruzione ha annunciato la conferma del divieto di usare i cellulari a scuola, con l’obiettivo di ridurre la dipendenza tra i...

Temi più discussi: Vivere più a lungo non basta: la vera sfida è vivere meglio; A Pechino Express la vera sfida è abbattere i pregiudizi: Chanel Totti ha vinto (anche) questo; L’editoriale del direttore Marco Pirola: La vera sfida è vivere la città senza rumore inutile; Banche, Accenture: Dall’IA fino a 8 miliardi di valore per l’Italia. Ma la vera sfida è su modelli e competenze.

Il sole è la nostra risorsa più grande. Roberto Battiston (Comitato Europeo Scienza Spaziale) è netto: la vera sfida è puntare tutto sulle rinnovabili. Non è più una scelta, è l'unica via per non restare indietro. Siamo pronti a correre o stiamo ancora aspettando? x.com

Politiche giovanili, Roberto Rizza: la vera sfida è raggiungere tuttiDevono diventare uno strumento capace di incidere davvero sul tessuto sociale della città, raggiungendo soprattutto chi oggi resta invisibile ... catanzaroinforma.it

Comprare piante è facile. Tenerle in vita è la vera sfida reddit

Vivere più a lungo non basta: la vera sfida è vivere meglioL’invecchiamento non può essere affrontato solo in termini sanitari o economici: senza relazioni e dignità si rischia una forma sofisticata di solitudine ... ilsole24ore.com