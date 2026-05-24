Un tratto della costa degli Etruschi, tra Livorno e Piombino, presenta scogliere a picco sul mare e spiagge di sabbia. Lungo la costa si trovano anche piccoli porti e stabilimenti balneari. Nell’entroterra, si affacciano borghi medievali e colline coltivate. La zona si estende per diversi chilometri, offrendo un paesaggio che combina mare, natura e storia.

La Costa degli Etruschi è uno dei tratti più affascinanti della Toscana: un territorio che si estende da Livorno a Piombino e che comprende, oltre alla costa, borghi e colline dell’entroterra come Sassetta, Suvereto, Campiglia Marittima e Bibbona. Un viaggio tra spiagge e mare senza dubbio, ma anche necropoli etrusche e borghi senza tempo. Il nostro itinerario inizia dal Parco Archeologico di Baratti e Populonia, che custodisce testimonianze preziose della civiltà etrusca come necropoli, antiche cave e resti legati alla lavorazione del ferro. Proseguiamo verso il borgo arroccato sulla sommità di una collina, dove le mura trecentesche costruite per difendersi dalle incursioni piratesche accolgono i visitatori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La suggestiva costa degli Etruschi

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Dimora Scacciapensieri - Casa Vacanze a Cecina in Toscana in Costa degli Etruschi

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