La StraBologna corre in città | oltre 20mila persone alla colorata maratona

Oltre 20.000 persone si sono radunate questa mattina alle pettorine verdi e viola, pronte a partire dalla linea di partenza, per partecipare alla StraBologna. La maratona, alla sua 45esima edizione, si svolge in città e vede coinvolti corridori di tutte le età, con scarpe da corsa ai piedi e tanta voglia di partecipare. La manifestazione è stata organizzata da un ente sportivo locale.

Pettorina verde e viola, scarpe da corsa e il via dal nastro di partenza. Sono oltre 20mila le persone che oggi, domenica 24 maggio, si sono messe in movimento per partecipare alla StraBologna, la maratona cittadina organizzata da Uisp e arrivata alla 45esima edizione. Alle 10:30 i runner sono. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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non ho ancora deciso se partecipare o meno alla strabologna di domenica #run #lasolitamerda #bellonudo (poco) x.com