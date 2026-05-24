La spiaggia di Posillipo piena di rifiuti dopo l'assalto della folla ripulita da volontari e dipendenti dei ristoranti

Dopo l'afflusso di turisti sulla spiaggia di Donn'Anna a Posillipo, l’arenile si è trovato ricoperto di rifiuti. La spiaggia, molto frequentata, è stata ripulita da volontari e dipendenti di ristoranti locali. Non sono stati segnalati interventi ufficiali di enti pubblici. La presenza di rifiuti si è verificata dopo un picco di visitatori, con alcuni rifiuti lasciati sulla sabbia. La pulizia è stata effettuata nel corso della stessa giornata.

Assalto di turisti alla spiaggia di Donn'Anna a Posillipo. Ma dopo il bagno, l'arenile è rimasto pieno di rifiuti. Ripulito da volontari e commercianti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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