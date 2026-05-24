La società civile accende la luce in un momento buio

Un blackout ha lasciato senza energia una vasta zona cittadina, interrompendo servizi pubblici e attività commerciali. Le squadre di emergenza sono intervenute per ripristinare la corrente, ma i lavori sono ancora in corso. Non si segnalano feriti o danni strutturali significativi. La rete elettrica è stata temporaneamente disattivata per motivi tecnici, causando disagi a residenti e imprese. Le autorità stanno monitorando la situazione e aggiornano sulla ripresa delle forniture.

TESTO di Flavia Belladonna del Comitato del sito ASviS, Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, pubblicato il 23 aprile 2026 Nonostante lo scenario difficile in cui ci troviamo, c’è chi vuole reagire, come dimostra la conferenza di Santa Marta (Colombia): la società civile non si ferma e fa sentire la sua voce, anche con centinaia di eventi in tutta Italia per chiedere un mondo più sostenibile. 230426 “È arrivato il momento di ridefinire le Nazioni Unite per dargli credibilità, altrimenti ha ragione Trump”, ha affermato il presidente brasiliano Luiz In ácio Lula da Silvia in un’intervista uscita su La Repubblica. “Le istituzioni internazionali non svolgono il ruolo per cui furono create. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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