La situazione In casa biancoverde pesa tanto l’assenza di Ferdinando Nasello

Le semifinali dei play-off promozione in B1 vedono sfidarsi Lucca e Costone, considerata da molti una finale anticipata. La squadra biancoverde soffre l’assenza di Ferdinando Nasello, elemento chiave. La partita si svolge in un’atmosfera di alta tensione e grande attesa, con entrambe le formazioni determinate a conquistare il passaggio in finale. Le due squadre scendono in campo con line-up e strategie mirate, in un match che promette spettacolo e colpi di scena.

Ci siamo. Le semifinali dei play-off promozione per la B1 mettono di fronte Lucca e Costone in quella che, per molti addetti ai lavori, rappresenta una vera e propria finale anticipata. Si affrontano due autentiche corazzate, costruite fin dall’inizio della stagione con il chiaro obiettivo di arrivare in fondo e centrare il salto di categoria. Le due formazioni si presentano all’appuntamento cruciale seguendo percorsi differenti. Il Costone Siena arriva alla serie avendo chiuso prima i conti nei quarti e potendo così beneficiare di qualche giorno di riposo in più. Tuttavia, la squadra senese deve fare i conti con una tegola pesantissima: l’assenza del suo leader tecnico e carismatico Ferdinando Nasello, out per la rottura del legamento crociato del ginocchio destro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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