La Sicilia è un sentimento Il nuovo libro di padre Spadaro letto da Cristiano

Da formiche.net 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La presentazione del libro di padre Antonio Spadaro, oggi sottosegretario del Dicastero per la Cultura e l’Educazione della Santa Sede, “La Sicilia è un sentimento. Viaggio sul limite dello Stretto”, edito dal Touring Club, con l’autore e Marino Sinibaldi, è stato un momento inatteso, forse sorprendente anche per il MAXXI che l’ha promosso e ospitato. Un argomento né teologico, come i temi per cui è noto Spadaro, né politico culturale, come i temi per cui è noto Sinibaldi, indimenticato per la sua lunga stagione alla guida di Radio3? Pensando così (e sbagliando) si arriva solo con leggero anticipo: e si sale al secondo piano del museo. Si sale con calma e ben presto ci si accorge che la sala è già piena, le sedie non bastano, bisogna aggiungerne altre, segno che forse l’affluenza ha sorpreso anche gli organizzatori. 🔗 Leggi su Formiche.net

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