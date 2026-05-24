La sfida demografica | in vent’anni i 19enni saranno il 37% in meno e le università milanesi si attrezzano Bisognerà aprirsi ad altre fasce d’età

Notizia in breve

Entro vent’anni, la popolazione di 19enni nel paese si ridurrà del 37%. Le università milanesi si stanno preparando a questa diminuzione, considerando anche l’apertura a fasce d’età diverse. La riduzione della popolazione giovane rappresenta una sfida per il sistema di istruzione superiore e per il settore in generale. La diminuzione demografica è considerata un fenomeno ormai inevitabile e di lungo termine.