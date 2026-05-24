La sfida demografica | in vent’anni i 19enni saranno il 37% in meno e le università milanesi si attrezzano Bisognerà aprirsi ad altre fasce d’età
Entro vent’anni, la popolazione di 19enni nel paese si ridurrà del 37%. Le università milanesi si stanno preparando a questa diminuzione, considerando anche l’apertura a fasce d’età diverse. La riduzione della popolazione giovane rappresenta una sfida per il sistema di istruzione superiore e per il settore in generale. La diminuzione demografica è considerata un fenomeno ormai inevitabile e di lungo termine.
Milano, 24 maggio 2026 – “La principale sfida del futuro a medio termine per il sistema di istruzione terziaria, e più in generale per l’Italia, è l’arrivo – ormai inevitabile – del cosiddetto “inverno demografico””. Così Mheo, il Milan Higher Education Observatory dell’università Statale, inquadra il fenomeno, con la riduzione di circa il 37% tra i 19enni nei prossimi 20 anni. Lo scenario . “Mentre le previsioni per le prossime 4-5 coorti di entranti nel sistema si aggirano intorno alle 580.000 unità, a partire dal 2030 si riscontrerà un calo sistematico di circa 13-14.000 persone all’anno, fino ad arrivare a meno di 400.000 nuovi studenti nel 2045”, spiegano i ricercatori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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