La settimana di Dossier | i fuorilegge che trafficavano droga dal carcere i commercialisti più potenti di Palermo

Un detenuto al 41 bis gestiva il traffico di cocaina attraverso messaggi su Signal. L’indagine ha scoperto che l’albanese, soprannominato “l’attaccante”, coordinava le consegne e le operazioni illecite, anche grazie a un sistema di comunicazione criptata. I carichi di droga arrivavano in città e venivano distribuiti, mentre i boss in carcere continuavano a dirigere le attività illecite senza uscire dalla cella.

L'albanese, “l'attaccante” e i carichi di cocaina a Palermo: così i boss al 41 bis gestivano il traffico di droga su Signal. Riccardo Campolo su Dossier svela alcuni dei retroscena del blitz con 26 arresti. Tre le organizzazioni criminali che lavoravano anche in sinergia: una di queste era. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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