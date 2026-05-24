La scossa dei Libdem | La Romagna è adagiata

Da ilrestodelcarlino.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il segretario nazionale del Partito Liberaldemocratico ha incontrato i cittadini di Cesenatico presso la Cantera, accompagnato dal segretario locale. Durante l'incontro, ha dichiarato che la Romagna si trova in una condizione stabile. La visita si è svolta in un contesto di confronto politico, senza ulteriori dettagli su eventuali tematiche specifiche affrontate.

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Luigi Marattin, segretario nazionale del Partito Liberaldemocratico, ha incontrato i cesenati alla Cantera, affiancato dal segretario cesenate Luigi Di Placido. Qual è la collocazione del suo partito, Marattin? "Siamo una forza autonoma rispetto ai due principali poli. La domanda principale della politica è diventata ’con chi stai?’. Invece dovrebbe essere ’in cosa credi e che cosa proponi’?". Che cosa proponete? "Vogliamo rappresentare quel pezzo d’Italia che difende i valori di Usa e Israele, indipendentemente dagli errori di chi pro tempore li guida. Vogliamo che lo Stato faccia meno cose, ma meglio; che finisca il massacro fiscale del ceto medio; vogliamo tornare al nucleare, riformare la scuola, liberalizzare i mercati, fare la rivoluzione meritocratica nella pubblica amministrazione ". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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