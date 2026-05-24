A Roma, Artemisia Lab si occupa di migliorare la rapidità delle diagnosi nella sanità territoriale, facilitando interventi tempestivi e riducendo i tempi di attesa. La struttura supporta sia le emergenze che le visite specialistiche, collaborando con gli ospedali per accelerare i processi diagnostici. La sua attività mira a garantire risposte più veloci e precise, con un impatto diretto sulla gestione delle condizioni di salute dei pazienti.

A Roma, la rapidità di una risposta diagnostica può fare la differenza tra un intervento tempestivo e un aggravamento improvviso delle condizioni di salute. È su questo principio che si fonda l'attività della rete Artemisia Lab, guidata dalla presidente Mariastella Giolandino, realtà che anche nei giorni festivi continua a garantire ai cittadini un servizio immediato sulle prestazioni ematiche e specialistiche, sostenendo concretamente il sistema sanitario nazionale e contribuendo ad alleggerire la pressione sui pronto soccorso. Quando la sanità decide realmente di andare incontro ai cittadini, dovrebbe essere sostenuta e valorizzata anche dalle istituzioni regionali come punto di riferimento nei momenti di urgenza. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - La sanità territoriale che accelera le diagnosi: il ruolo di Artemisia Lab tra urgenze, specialistica e supporto agli ospedali

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