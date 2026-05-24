L’intervista di Ignazio La Russa al Corriere della Sera ha suscitato polemiche, in particolare per un passaggio su Giorgio Almirante. La Russa ha affermato che Almirante, pur essendo stato fascista a Salò, successivamente contribuì alla democrazia. Le opposizioni hanno espresso indignazione per le sue parole. La discussione riguarda le dichiarazioni sul passato di Almirante e il suo ruolo durante il regime fascista.

Sta suscitando polemiche l’intervista che Ignazio La Russa ha rilasciato al Corriere della Sera. Tra le dichiarazioni sotto esame c’è un lungo passaggio su Giorgio Almirante, fondatore del Movimento Sociale Italiano e prima ancora funzionario del regime fascista. “ Ricordo Almirante ogni anno. Di solito vado anche alla messa. Lo ammiravo politicamente e l’ho conosciuto apprezzandone anche l’ironia. Vannacci non lo conosco personalmente e non l’ho mai visto negli anni in cui la militanza a destra era difficile. Forse perché era militare, ma comunque non c’era. Quindi mi sembra un’accusa talmente meschina che, con tutto il rispetto per Vannacci, mi viene da ridere”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - La Russa su Almirante: “Fascista a Salò? Sì, ma poi aiutò la democrazia”. Indignate le opposizioni

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