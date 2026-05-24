La Russa ha definito il MSI di Almirante come il partito più democratico incontrato, più di Fratelli d’Italia. Ricordando Almirante, afferma di visitare ogni anno la messa in sua memoria e di ammirarne la politica e l’ironia. Nonostante la sua storia, la sua opinione sul partito rimane positiva e personale, senza riferimenti a ripescamenti o revisioni storiche.

“Ricordo Almirante ogni anno. Di solito vado anche alla messa. Nessun ripescamento, quindi. Lo ammiravo politicamente e l’ho conosciuto apprezzandone anche l’ironia. Vannacci non lo conosco personalmente e non l’ho mai visto negli anni in cui la militanza a destra era difficile. Forse perché era militare, ma comunque non c’era. Quindi mi sembra un’accusa talmente meschina che, con tutto il rispetto per Vannacci mi viene da ridere”. Il presidente del Senato Ignazio La Russa in un’intervista al Corriere della Sera, replica così alla domanda se “ripescate Giorgio Almirante perché temete Roberto Vannacci?”. Secondo La Russa, poi, il Movimento sociale italiano di Almirante è stato il partito più democratico che lui abbia mai conosciuto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La Russa: “Il Msi di Almirante è stato il partito più democratico che ho trovato. Anche più di Fratelli d’Italia”

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