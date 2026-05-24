Il presidente del Senato ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato di Giorgio Almirante, descrivendo il leader del MSI in modo sincero. La sua dichiarazione ha suscitato reazioni forti, con alcune forze politiche che lo hanno criticato duramente. Tra le polemiche, sono emersi anche commenti di esponenti di altri schieramenti, tra cui ex presidenti della Repubblica, che in passato avevano espresso elogi simili.

Scatena una bufera di becere polemiche l’intervista rilasciata oggi dal presidente del Senato Ignazio La Russa sulla figura di Giorgio Almirante, nella quale ha fatto una disamina sincera del personaggio. “Fu capo di gabinetto del Minculpop fascista nella Repubblica di Salò? “Sì, ma dopo aiutò il percorso verso la democrazia. Non lo dico io ma due presidenti della Repubblica, di cui uno ex Pci, e un presidente della Camera ex comunista”, sono le parole utilizzare nell’intervista al ‘Corriere della Sera’. La Russa, Almirante e le accuse della sinistra. I l presidente del Senato Ignazio La Russa aveva aggiunto: “Luciano Violante disse che anche lui ‘si impegnò per costruire un nuovo rapporto tra lo Stato e le masse popolari’. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - La Russa celebra Almirante, la sinistra lo insulta. Ma gli stessi elogi al leader del Msi li fecero Mattarella e Napolitano…

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

La Russa al Corriere: “Ricordo Almirante ogni anno. Mai trovato un partito così democratico come il Msi”Ogni anno, un politico si reca a ricordare un ex leader di partito, partecipando anche alla messa.

Almirante, sui social il tributo di La Russa e quella lezione di rispetto istituzionale che Napolitano esaltò (video)Su social media, sono stati condivisi messaggi di ricordo rivolti a Giorgio Almirante, in occasione di un anniversario.

Temi più discussi: Meloni non fa i conti con la storia e celebra Almirante, il leader con la parola fascista scritta in fronte; Meloni omaggia Giorgio Almirante, stoccata dal Pd: Difesa della razza, Salò, eversione. Bel percorso; Meloni onora Almirante | Orlando contesta il legame con l’ex MSI; Giorgio Almirante il traditore politico di Benito Mussolini | quando la destra si fece liberale e atlantista.

Meloni, ha definito Almirante un patriota, peccato che era un lurido fascista criminale, elogiava la razza pura . Pure La Russa lo celebra Che vergogna e che schifo x.com

La Russa elogia Almirante: Un fascista ma poi aiutò la democrazia. Pd e Avs: Era razzista e antisemitaPolemica per le parole del presidente del Senato. La Russa celebra il ricordo di Giorgio Almirante, funzionario del regime fascista nella Repubblica di ... fanpage.it

La Russa: Giorgio Almirante fascista e a Salò? Sì, ma poi aiutò la democrazia. E nell’Msi si votava su tuttoLei è presidente del Senato, Almirante fu capo di gabinetto del Minculpop fascista nella Repubblica di Salò. Sì, ma dopo aiutò il percorso verso la democrazia. Ne è sicuro? Non lo dico io ma due ... roma.corriere.it