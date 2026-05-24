Ogni anno, un politico si reca a ricordare un ex leader di partito, partecipando anche alla messa. Afferma di averlo ammirato politicamente e di aver apprezzato la sua ironia. Non ha mai trovato un partito più democratico rispetto a quello di cui faceva parte. La sua memoria di Almirante si rinnova con consuetudine, senza cercare ripescaggi o recuperi politici.

“Ricordo Almirante ogni anno. Di solito vado anche alla messa. Nessun ripescamento, quindi. Lo ammiravo politicamente e l’ho conosciuto apprezzandone anche l’ironia. Vannacci non lo conosco personalmente e non l’ho mai visto negli anni in cui la militanza a destra era difficile. Forse perché era militare, ma comunque non c’era. Quindi mi sembra un’accusa talmente meschina che, con tutto il rispetto per Vannacci, mi viene da ridere”. Lo ha affermato il presidente del Senato, Ignazio La Russa, in una intervista a Virginia Piccolillo del ‘ Corriere della Sera’.ù La Russa: “Il percorso di Almirante riconosciuto da Napolitano e Violante”. Lei è presidente del Senato, Almirante fu capo di gabinetto del Minculpop fascista nella Repubblica di Salò. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - La Russa al Corriere: “Ricordo Almirante ogni anno. Mai trovato un partito così democratico come il Msi”

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