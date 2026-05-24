la routine circolatoria come chiave per una vita leggera

Un uomo di 45 anni è stato trovato senza vita nella sua abitazione. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause della morte, al momento senza ipotesi ufficiali. Non sono stati riscontrati segni di colluttazione o traumi evidenti. La salma è stata trasferita all’obitorio in attesa dell’autopsia.

Il termine “olistico” deve il suo nome al vocabolo greco hòlos, che significa“tutto, intero”. Indica una visione che considera un sistema o una persona nella sua totalità. E proprio questa è la filosofia di Christan Boceda, una community social di 1,5 milioni di followers, ideatore di celebri routine circolatorie e anti-infiammatorie, con una particolare sensibilità nel creare una perfetta comunicazione tra coach e cliente. Partito, ormai parecchi anni fa, da personal trainer nelle palestre, scopre presto che per eliminare inestetismi e ritenzione e garantire risultati davvero soddisfacenti alle proprie clienti deve modificare l’approccio classico, eliminando la standardizzazione e facendo viaggiare sullo stesso binario, contrariamente a quello che si pensava, fitness e benessere psicofisico. 🔗 Leggi su Panorama.it

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