La Roma vince anche la Coppa Italia | battuta la Juventus grazie a un gol di Giugliano

La Roma Femminile ha vinto la Coppa Italia battendo la Juventus 1-0 nella finale al Menti di Vicenza. Il gol decisivo è stato segnato da Manuela Giugliano. Questa vittoria rappresenta il secondo trofeo stagionale per la squadra.

La Roma Femminile vince la Coppa Italia. Le giallorosse superano nella finale del Menti di Vicenza la Juventus per uno a zero grazie a un gol di Manuela Giugliano. La numero 10 della Roma, nonché MVP del campionato femminile, ha deciso una sfida equilibratissima grazie a una zampata nel finale. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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AS Roma vs. Torino | Coppa Italia Finale 1992/93 Highlights

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