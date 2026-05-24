La Roma torna in Champions! Tutti i verdetti della Serie A

La Roma si qualifica per la Champions League dopo sette anni, vincendo 2-0 contro il Verona nell'ultima giornata di Serie A. La squadra conclude il campionato al terzo posto, garantendosi l'accesso alla massima competizione europea per la stagione 20232024. È la prima volta dal 20182019 che i giallorossi tornano in Champions. La vittoria permette loro di chiudere il campionato con questo risultato e di ottenere la qualificazione diretta.

L'astinenza è finita: la Roma ritrova la Champions League dopo sette anni. I giallorossi battono il Verona per 2-0 nella 38^ e ultima giornata di Serie A, conquistando il terzo posto e centrando una qualificazione nella massima competizione europea dove mancava dalla stagione 20182019. Decisive le reti di Malen e di El Shaarawy nel secondo tempo, su doppio assist di uno scatenato Dybala. I giallorossi impiegano qualche minuto per carburare, così la prima occasione capita tra i piedi di Bowie, che al 2' calcia su assist di Suslov ma trova la respinta di Svilar. Da quel momento si vedono soltanto i giallorossi. Al 14' Cristante riceve da Ghilardi e calcia di poco fuori, mentre al 33' è Montipò a negare a Dybala la gioia del gol. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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