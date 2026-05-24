La Roma torna in Champions! Tutti i verdetti della Serie A
La Roma si qualifica per la Champions League dopo sette anni, vincendo 2-0 contro il Verona nell'ultima giornata di Serie A. La squadra conclude il campionato al terzo posto, garantendosi l'accesso alla massima competizione europea per la stagione 20232024. È la prima volta dal 20182019 che i giallorossi tornano in Champions. La vittoria permette loro di chiudere il campionato con questo risultato e di ottenere la qualificazione diretta.
L'astinenza è finita: la Roma ritrova la Champions League dopo sette anni. I giallorossi battono il Verona per 2-0 nella 38^ e ultima giornata di Serie A, conquistando il terzo posto e centrando una qualificazione nella massima competizione europea dove mancava dalla stagione 20182019. Decisive le reti di Malen e di El Shaarawy nel secondo tempo, su doppio assist di uno scatenato Dybala. I giallorossi impiegano qualche minuto per carburare, così la prima occasione capita tra i piedi di Bowie, che al 2' calcia su assist di Suslov ma trova la respinta di Svilar. Da quel momento si vedono soltanto i giallorossi. Al 14' Cristante riceve da Ghilardi e calcia di poco fuori, mentre al 33' è Montipò a negare a Dybala la gioia del gol. 🔗 Leggi su Iltempo.it
DISASTRO JUVENTUS, MILAN E ROMA IN CHAMPIONS E TUTTI ZITTI Sì oggi si.
Notizie e thread social correlati
LIVE Serie A, tutti i verdetti per Champions e salvezza: ora Milan e Roma in Champions, Lecce salvoNell'ultima giornata di Serie A, Milan e Roma ottengono la qualificazione in Champions League.
Serie C, ufficiale la retrocessione in Serie D per il Trapani: tutti i verdetti e i risultati della 37^ giornataNella 37ª giornata di Serie C, si è ufficialmente deciso il ritorno in Serie D del Trapani.
Temi più discussi: Lazio, le ultime verso la Roma: torna Rovella. In avanti spazio a Cancellieri e Dia; La Schedina settimanale: la Roma torna in Champions League!; Serie A, oggi Verona-Roma: orario, probabili formazioni e dove vederla; AS Roma 2026: stagione e lotta per tornare in Champions League.
Malen + El Shaarawy: la Roma torna in Champions League! #VeronaRoma x.com
LA ROMA TORNA IN CHAMPIONS LEAGUE! 7 anni dopo l’ultima volta: Gasperini ce l’ha fatta, trascinato da uno SPAZIALE Malen da 14 gol in 18 partite! facebook
Roma, nelle periferie torna OperaCamion con Il barbiere di Siviglia in scena sul Tir itineranteL'iniziativa riparte il 31 maggio dal Quarticciolo: nelle tappe in programma fino al 17 giugno anche Bracciano e Valmontone, nella Città metropolitana, interessate all'iniziativa ... roma.corriere.it
La Roma torna di Dybala: magie, assist e quella presa in giro dal sapore di rinnovowww.ForzaRoma.info è una testata giornalistica. Direttore responsabile Massimo Limiti Autorizzazione del Tribunale Civile di Roma n. 299/2009 del 18-09-2009 ROC n. 21241 Editore Soccermedia P.Iva: ... forzaroma.info