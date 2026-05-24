La Roma torna in Champions League prima storica qualificazione del Como Tracollo Milan si salva il Lecce I verdetti definitivi della Serie A

La Roma si qualifica per la Champions League per la prima volta nella sua storia, mentre il Como ottiene la sua prima qualificazione in una competizione europea. Il Milan subisce una sconfitta pesante e si salva il Lecce, che mantiene la categoria. La stagione si conclude con i verdetti definitivi della Serie A: Milano e Torino, tradizionali protagonisti europei, sono eliminate dalle competizioni continentali.

Il calcio italiano si ribalta. Le città di Milano e Torino, da sempre protagoniste delle coppe con il Milan e la Juventus, sono fuori dalla Champions League. Al loro posto subentrano Como e Roma, con le squadre omonime. La lotta europea regala emozioni fino all’ultima giornata. Alla fine una sorpresa c’è stata: il crollo del Milan in casa contro il Cagliari spalanca le porte alla qualificazione alla prossima Champions League di Roma e Como. Per i lariani, che avevano già festeggiato qualche settimana fa la prima storica qualificazione nelle coppe, l’ingresso in Europa sarà dalla porta principale. I giallorossi, vittoriosi di misura sul campo del Verona, tornano a giocare la Champions League dopo ben sette stagioni, trascinati dal lavoro di Gasperini e dai gol di Malen. 🔗 Leggi su Open.online

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