La Roma si gioca la Champions League a Verona | le probabili formazioni dei quotidiani per l’ultima di campionato

La Roma guidata da Gian Piero Gasperini scende in campo stasera alle ore 20:45 sul terreno dello stadio Marcantonio Bentegodi contro il Verona, nell’incontro valevole per l’ultima giornata di campionato, con l’obiettivo assoluto di conquistare il pass per la prossima Champions League. Si tratta dell’atto conclusivo di un’annata calcistica caratterizzata da continui colpi di scena e vistosi alti e bassi per la formazione capitolina, che ora si ritrova a disporre degli ultimi novanta minuti della stagione per blindare il piazzamento nell’élite del calcio europeo, affidandosi alle scelte tattiche del proprio allenatore per superare l’ultimo ostacolo stagionale in trasferta. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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Inside Roma's push for Champions League football

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Una partita che vale una stagione… e quasi 70 milioni La Roma si gioca a Verona il ritorno in Champions dopo 7 anni Gasperini carica l’ambiente: Dipende solo da noi. #ASRoma #ChampionsLeague #VeronaRoma #Gasperini #SerieA #EDICO x.com

Due turni da giocare, ma la corsa alla Champions League è più aperta che mai.? reddit

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