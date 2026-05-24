Da domani iniziano i lavori per la prima Zona 30 nel quartiere Triante di Monza, che prevede anche la trasformazione di una piazza in area pedonale. La modifica riguarda una zona della città che diventerà a traffico limitato, con restrizioni alla velocità e più spazi dedicati ai pedoni. L’intervento mira a rendere il quartiere più sicuro e accessibile, coinvolgendo la riqualificazione di alcune aree pubbliche. I lavori sono programmati per durare diverse settimane.

Triante cambia pelle. Da domani prendono il via i lavori per la realizzazione della prima Zona 30 della città, mentre da luglio partirà il cantiere che ridisegnerà piazza Papa Giovanni XXIII, destinata a diventare la prima vera area pedonalizzata di quartiere e non più soltanto un nodo di traffico con un grande parcheggio. Se n’è parlato ieri al Circolo Cattaneo di viale Vittorio Veneto, in un evento - preambolo alla Monza Paesaggio week - affollato di figure istituzionali, sindaco compreso, tecnici e cittadini. La prima fase riguarda la nuova Zona 30, un intervento da 300mila euro finanziato dal bilancio comunale. I lavori dureranno 90 giorni e interesseranno l’area compresa nel perimetro formato dalle vie Monte Cervino, Cavallotti, Valcava e Canale Villoresi, che resteranno però escluse dal limite ridotto di velocità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La rivoluzione di Triante. Prima Zona 30 di Monza e la piazza tutta pedonale

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