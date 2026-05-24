Il direttore sportivo è stato visto a cena con l’allenatore, alimentando le voci di un possibile cambio di guida tecnica. Il tecnico attuale, molto vicino al presidente, sembra prossimo all’addio al club rossonero. Tuttavia, recenti indiscrezioni indicano che le probabilità di conferma di Allegri sono in aumento, anche se non ci sono ancora decisioni ufficiali. La situazione resta in evoluzione e non sono stati annunci ufficiali.

Furlani sta per dire addio al Milan, a quanto pare Cardinale si è convinto a far fuori il contestatissimo Ad, quindi Allegri resta sicuro? Non è detto, anche se ora le quotazioni riguardo una sua permanenza sono in forte ascesa. Va detto, però, che c’è qualcuno che sta provando a soffiarlo ai rossoneri, sfruttando il vecchionuovo caos all’interno della società Milan. Con qualcuno ci riferiamo essenzialmente al Napoli, che dopo due anni saluterà Antonio Conte. E Allegri è un vecchio pallino di Aurelio De Laurentiis, tanto che fu vicino alla panchina azzurra almeno in due occasioni: l’ultima all’inizio della scorsa estate, prima che lo stesso Conte decidesse di restare e dell’affondo del Milan. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - La rivale cerca di strapparlo al Milan: il Ds a cena con Allegri

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