I commercianti di Cisano Bergamasco lamentano danni economici a causa della chiusura del ponte di Brivio, avvenuta il 4 maggio per lavori di manutenzione. La sospensione del traffico ha isolato il centro commerciale e le attività locali, riducendo drasticamente le vendite. Nonostante le promesse di intervento, ancora non si vedono soluzioni concrete. Le attività chiedono interventi immediati per ripristinare i collegamenti e limitare i danni. La situazione si protrae da quasi tre settimane.

Cisano Bergamasco (Bergamo), 24 maggio 2026 – Non sono solo gli automobilisti e i camionisti a soffrire per i disagi provocati dalla chiusura del ponte di Brivio, avvenuta il 4 maggio, per lavori di manutenzione straordinaria. A poco più di due settimane dallo stop, gli effetti si stanno facendo sentire in maniera pesantissima anche sulle attività commerciali di Cisano affacciate sul tratto della Statale 342 Briantea, che, dall’incrocio con la Statale 639, porta al viadotto, in località La Sosta. Questo tratto di strada, infatti, è diventato completamente deserto. L’esatto opposto del tratto successivo che attraversa il centro di Cisano e... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La rabbia dei commercianti di Cisano Bergamasco isolati dal ponte di Brivio chiuso: “Ci hanno distrutti”

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