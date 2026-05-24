La Primavera insidia la storia Si sogna la rivincita tricolore Ma c’è da battere il Bologna

La Fiorentina Primavera affronta il Bologna in una partita decisiva per la classifica. La squadra toscana punta alla vittoria per risalire e migliorare la propria posizione. La sfida si gioca nel suo stadio, con i giocatori determinati a conquistare i tre punti. La partita è un’occasione per la Fiorentina di avvicinarsi alle zone alte del campionato e di mettere pressione alle avversarie. La squadra si prepara con concentrazione, pronta a sfidare il Bologna fino all’ultimo minuto.

C’è un conto aperto con la storia e la Fiorentina Primavera vuole provare a saldarlo proprio a casa sua. Questa sera, alle 18:30, il Viola Park vestirà l’abito delle grandi occasioni per la semifinale scudetto contro il Bologna: novanta minuti secchi per inseguire una finale che i viola vogliono raggiungere per la quinta volta negli ultimi dieci anni. E soprattutto per continuare a inseguire quel tricolore che a Firenze manca dal 1983, anno dell’ultimo titolo conquistato dalla Primavera allenata da Vincenzo Guerini. La squadra di Daniele Galloppa arriva all’appuntamento con il peso - e forse anche il rischio - dei favori del pronostico. La regular season ha infatti raccontato di una Fiorentina dominante, capace di chiudere il campionato in testa col miglior attacco del torneo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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La Primavera insidia la storia. Si sogna la rivincita tricolore. Ma c’è da battere il BolognaLa squadra di Galloppa al Viola Park (ore 18,30) cerca il pass per lo scudetto. Il pronostico è a favore dei gigliati che dovranno giocare anche con questo peso. sport.quotidiano.net

The Primavera is threatening history. They dream of a rematch in the Italian championship. But they still have to beat Bologna.Galloppa's team will be looking to secure a spot in the Scudetto at Viola Park (6:30 p.m.). The odds favor the Lilies, who will have to contend with this pressure. sport.quotidiano.net