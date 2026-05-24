La primaria Biagi al teatro Verdi con ' Carmen' | musica inclusione e creatività

Lunedì 18 maggio al Teatro Verdi si è tenuto lo spettacolo “Carmen” nell’ambito del progetto “Operalab”. La rappresentazione ha coinvolto anche studenti delle classi 4A e 4B della scuola primaria Biagi di Pisa. L’evento ha unito musica, inclusione e creatività, portando in scena un’opera con la partecipazione attiva degli alunni. La rappresentazione ha riscosso grande successo tra il pubblico presente.

Grande successo lunedì 18 maggio al Teatro Verdi per lo spettacolo “Carmen”, realizzato nell’ambito del progetto “Operalab”, che ha visto protagonisti anche gli alunni e le alunne delle classi 4A e 4B della scuola primaria Biagi dell’IC Toniolo di Pisa. I bambini hanno partecipato come coro. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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