La poesia cambierà il mondo trionfo per Alessandra Maltoni al Simposio delle Arti

Ravenna ha ospitato sabato il “Simposio delle Arti – Premio Dante”, l'evento culturale di altissimo profilo, orchestrato dal manager e curatore d’arte Salvo Nugnes. Il rigido processo di selezione curato da Nugnes ha visto trionfare una ristrettissima cerchia di eccellenze: solo l’8% degli oltre. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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