La partita di Carlos | esultanza emozioni lacrime e saluti in attesa dell' incontro sul futuro

Dopo l'ultima partita contro il Sassuolo, il tecnico ha salutato i giocatori con abbracci e si è diretto verso la curva, dove è stato chiamato a gran voce dai tifosi. La sua posizione sulla panchina del Parma potrebbe essere presto decisa, ma al momento non sono stati annunci ufficiali. L’evento ha visto anche momenti di emozione e lacrime tra lo staff e i calciatori. La società non ha fornito dettagli sul futuro del tecnico, lasciando aperte diverse possibilità.

Il futuro di Carlos Cuesta sulla panchina del Parma sta per definirsi. Il tecnico, dopo l'ultima partita contro il Sassuolo, ha chiuso abbracciando tutti i suoi calciatori e andando sotto la curva, chiamato a gran voce da tutta la Nord. Un plebiscito. Neanche chi ha lunga memoria ricorda scene di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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