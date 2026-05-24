La parata dei militari la marcia contro la guerra e le bancarelle | tutte le strade chiuse oggi a Monza

Notizia in breve

Oggi a Monza tutte le strade sono state chiuse per ospitare la parata dei militari dell’Italian Raid Commando e la marcia contro la guerra. Contestualmente, il quartiere si è popolato di bancarelle per la fiera dei mercanti, attirando numerosi visitatori. La città ha visto il passaggio delle forze armate e l’allestimento di numerosi stand lungo le vie centrali. La giornata si è svolta senza incidenti e con un intenso afflusso di pubblico.