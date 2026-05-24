La parata dei militari la marcia contro la guerra e le bancarelle | tutte le strade chiuse oggi a Monza
Oggi a Monza tutte le strade sono state chiuse per ospitare la parata dei militari dell’Italian Raid Commando e la marcia contro la guerra. Contestualmente, il quartiere si è popolato di bancarelle per la fiera dei mercanti, attirando numerosi visitatori. La città ha visto il passaggio delle forze armate e l’allestimento di numerosi stand lungo le vie centrali. La giornata si è svolta senza incidenti e con un intenso afflusso di pubblico.
Monza si prepara ad accogliere la parata dei militari dell’Italian Raid Commando, la marcia contro la guerra ma anche la fiera dei mercanti con il quartiere che sarà invaso dalle bancarelle Ecco i maggiori appuntamenti in programma nella giornata di domenica 24 maggio a Monza che avranno. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
RUSSIA, Parata della Vittoria INTEGRALE | Putin: La NATO sostiene una forza aggressiva
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Nel weekend ritornano le bancarelle e passa la staffetta: tutte le strade e i viali chiusi a Monza
Oggi è il giorno di Monza-Juve Stabia, la partita per sognare la serie A: tutte le strade chiuse (dal pomeriggio)Oggi si gioca la partita tra Monza e Juve Stabia, un incontro decisivo per la promozione in serie A.
Temi più discussi: La parata dei militari, la marcia contro la guerra e le bancarelle: tutte le strade chiuse oggi a Monza; Italian Raid Commando torna in Brianza: weekend nei boschi, chiusura a Monza; Il grande corteo per la pace e contro l'Italian Raid Commando: anche Lecco in piazza; Il maxi corteo contro la guerra, a Monza in arrivo migliaia di persone: il percorso e le strade chiuse.
La mattina la parata dei militari e nel pomeriggio scendono in strada i pacifisti. Tutte le informazioni facebook
Mosca, la parata del 9 maggio sarà sottotono senza mezzi militari e cadetti: ecco cosa teme la RussiaIl prossimo 9 maggio si terrà a Mosca la consueta parata militare sulla Piazza Rossa per commemorare l’81° anniversario della vittoria nella Seconda guerra mondiale. Per quella data Putin, nella ... blitzquotidiano.it
Mosca, la parata sottotono del 9 maggio: niente mezzi militari né cadetti. Ora il Cremlino scopre di essere vulnerabile (persino nel cuore del potere)Gli abitanti di Mosca lo avevano già capito. No restrizioni di movimento, nessun improvviso blocco del traffico per le prove, soprattutto la Piazza Rossa aperta al pubblico a pochi giorni da quella ... corriere.it