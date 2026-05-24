La pallavolo a Roma cambia volto | nasce la Ferraro SMI Roma Volley

A Roma nasce una nuova squadra di pallavolo, la Ferraro SMI Roma Volley. La società è frutto di una collaborazione tra il Gruppo Ferraro e SMI Group, che hanno unito le forze per creare questa formazione. L’operazione coinvolge l’ingresso congiunto di entrambe le aziende, superando il semplice ruolo di sponsor e dando vita a una nuova realtà sportiva nella città.

La Roma Volley è pronta ad una nuova fase strategica e societaria con l’ingresso di due partner industriali di primo piano. Il Club ha infatti annunciato l’accordo con Gruppo Ferraro e SMI Groupe il conseguente cambio di nome inFerraro SMI Roma Volley. I nuovi soci diventeranno co-main title sponsor a partire dalla stagione 202627. L’ingresso congiunto di Gruppo Ferraro e SMI Group Gruppo Ferraro SMI Group rappresenta un’operazione strategica che va oltre la sponsorship tradizionale. Il riassetto societario prevede infatti una nuova governance condivisa, con la nomina di Cesare Pizzuto (SMI Group) e di Antonio Ferraro (Gruppo Ferraro) alla presidenza del Club, affiancati da un Consiglio di Amministrazione che coinvolge figure imprenditoriali e manageriali legate al progetto sportivo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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