La Nove Colli numero 55 si chiude nel segno della festa dell’amicizia e degli ultimi arrivati

La 55ª edizione della Nove Colli si è conclusa con un momento di festa, coinvolgendo partecipanti, accompagnatori e organizzatori. La cerimonia finale si è svolta con musica, brindisi e applausi, mentre si è condiviso un abbraccio collettivo rivolto agli ultimi arrivati. La manifestazione ha mantenuto la sua tradizione di celebrare l’amicizia e il senso di comunità tra i ciclisti. Nessun dettaglio su eventuali vincitori o risultati delle competizioni.

È finita come da tradizione, con gli applausi, la musica, i brindisi e soprattutto con l’abbraccio collettivo dedicato agli ultimi arrivati. Ma la 55esima edizione della Nove Colli ha voluto regalare ancora una volta qualcosa di più: non un solo ultimo arrivato, ma ben cinque protagonisti. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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