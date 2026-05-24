I titolari dei locali coinvolti nella Notte Bianca di luglio hanno commentato la cancellazione dell’evento, definendola una decisione da incompetenti. La scelta del Comune di annullare l’evento ha suscitato reazioni contrastanti, con alcuni operatori che criticano la mancanza di competenza nella gestione della decisione. La cancellazione, annunciata recentemente, ha creato tensioni tra i gestori delle attività e le autorità comunali. La protesta si concentra sulla percezione di una decisione affrettata e poco ponderata.

La decisione del Comune di cancellare la Notte Bianca di luglio fa discutere. E ora arriva anche una presa di posizione dai titolari dei locali. L’altro giorno la conferma dei rumors: la Notte Bianca non si terrà. L’assessore al Commercio Laura De Cristoforo ha spiegato che si tratta di un problema di costi. L’evento richiedeva attorno ai 50mila euro a fronte di un budget complessivo di 85mila euro per l’intero cartellone estivo. Dal Comune è però arrivata anche l’indicazione di un progetto alternativo. L’Amministrazione sta infatti valutando, attraverso il Distretto urbano del commercio recentemente esteso a tutta la città, un evento differente che però non sarà collocato in estate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La Notte Bianca cancellata. I titolari dei locali reagiscono: "Decisione da incompetenti"

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