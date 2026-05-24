La notizia lascia senza fiato | Marc Marquez può lasciare la MotoGP

Marc Marquez potrebbe interrompere la sua carriera in MotoGP prima del previsto. La notizia circola da fonti vicine alla squadra, che indicano una possibile decisione imminente. Il pilota spagnolo ha subito numerosi infortuni negli ultimi anni e ha già annunciato più volte il ritiro, ma questa volta si parla di una scelta definitiva. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata, e si attendono aggiornamenti nelle prossime settimane.

Marc Marquez potrebbe davvero fermarsi prima di quanto molti immaginavano, e già solo scriverlo fa un certo effetto, perché per anni il suo nome è stato quasi sinonimo di resistenza, rischio, ritorno. Non ci sarebbe una decisione presa, né un annuncio imminente, ma il tema sarebbe ormai entrato nel paddock con una forza diversa. Non più chiacchiera laterale, non più semplice rumore da mercato. Secondo quanto riportato da Don Balon, attorno allo spagnolo si starebbe riaprendo il grande interrogativo: continuerà davvero in MotoGP? La fonte spagnola collega il dubbio soprattutto agli anni complicati vissuti dopo la caduta di Jerez 2020, tra operazioni, recuperi difficili e problemi fisici che avrebbero cambiato il modo di vivere le corse. 🔗 Leggi su Sportface.it

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MOTOGP, SPAVENTOSO INCIDENTE IN CATALUGNA: PAURA PER MARQUEZ E ZARCO TRASPORTATI IN OSPEDALE

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