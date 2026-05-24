La moglie dà l’allarme viene trovato morto | si è tolto la vita

Un uomo di 71 anni è stato trovato morto in strada vicino alla sua abitazione a Piancogno, in Valle Camonica, sabato 23 maggio. La moglie ha allertato le forze dell'ordine, che hanno riscontrato il decesso. Secondo le prime ricostruzioni, si tratterebbe di un suicidio. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze o eventuali motivazioni.

Tragedia nella giornata di sabato 23 maggio a Piancogno, in Valle Camonica, dove un uomo di 71 anni è stato trovato senza vita in strada, nei pressi della propria abitazione. A dare l’allarme sarebbe stata la moglie, che lo ha rinvenuto esanime e ha immediatamente contattato i soccorsi. La. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Piacenza, 56enne trovata morta in casa. Arrestato il marito dopo la fuga

Notizie e thread social correlati

Uomo trovato morto sul ponte della Provinciale: si è tolto la vitaUn uomo è stato trovato morto questa mattina sul ponte che attraversa la Strada Provinciale 9 vicino al lago di Valvestino.

Insegnante trovato morto a Follonica: la moglie lancia l’allarmeUn insegnante di 51 anni è stato trovato morto nella sua casa vacanze a Follonica domenica 10 maggio.

Temi più discussi: Esce dall'albergo e scompare nel nulla: la moglie lancia l'allarme. Ricerche in corso per ritrovare un turista di 80 anni. L'appello del comune di Malè; Svegliati dai rumori si trovano davanti due ladri, coppia di anziani sequestrata in casa: il marito rompe una finestra per dare l’allarme; Ebola in Congo, l'allarme dell'Oms: Emergenza sanitaria globale; Pierpaolo Guazzotti scomparso a Capo Verde, la denuncia della moglie: Voglio sapere cosa è successo.

Il mio allarme sospetto sta suonando ma non sta strillando - è un M-II legittimo? reddit

Come mi immagino epidemiologi e virologi andando a lavoro oggi leggendo questo. x.com

Castel Maggiore, uccide la moglie, poi si impicca: trovati morti in casaAvrebbe ucciso la moglie per poi impiccarsi a Castel Maggiore, nel Bolognese, dove i due coniugi sono stati trovati morti nel loro appartamento. L'uomo aveva 73 anni e la donna 63: da una prima ricost ... msn.com

Dramma in via San Giacomo. Accoltella la moglie e dà l’allarme. Marito arrestato: Tentato omicidioSferra una coltellata alla moglie al culmine di una lite e subito dopo chiama i soccorsi. È stato un risveglio drammatico quello di ieri mattina in zona stazione. L’allarme è partito poco prima delle ... ilrestodelcarlino.it