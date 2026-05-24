La mappa di autovelox e telelaser in città nell' ultima settimana di maggio

Nell'ultima settimana di maggio, la polizia locale di Verona ha intensificato i controlli con autovelox e telelaser per contrastare gli eccessi di velocità. Sono state effettuate diverse verifiche in vari punti della città, con sanzioni e sequestri di veicoli a chi ha superato i limiti consentiti. La mappa degli autovelox è stata aggiornata e resa nota, evidenziando le zone più monitorate. Nessun dettaglio su numeri di multe o specifici punti controllati è stato comunicato.

In nome della sicurezza stradale, la polizia locale di Verona prosegue in modo serrato i controlli volti a contrastare gli eccessi di velocità in città. Da lunedì 25 a domenica 31 maggio, le pattuglie dotate di autovelox e telelaser monitoreranno i veicoli in transito su Via Unità d’Italia, Corso. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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