La maestà di Moneta al Museo del Marmo

La statua della Maestà di Moneta, realizzata nel 1658, è stata trasferita dal suo luogo di origine dopo quasi quattro secoli. Le operazioni di trasloco sono state completate in questi giorni, segnando la fine di un lungo periodo nella sua storica collocazione. La statua ora si trova al Museo del Marmo, dove sarà esposta.

Dopo quasi quattro secoli la Maestà di Moneta ha lasciato la sua storica dimora. Si sono concluse in questi giorni le operazioni di trasloco dell’immagine votiva in marmo del 1658. Per circa 400 anni, l’opera ha trovato riparo in una teca sul sentiero che dal centro abitato di Fossola si arrampica fino all’antico castello di Moneta. E ora sarà sottoposta a un accurato intervento di restauro prima di trasferirsi definitivamente nella sua nuova casa, il museo del Marmo, mentre al suo posto sarà collocata una copia di proprietà del Comune. Il salvataggio e la valorizzazione del manufatto sono il frutto di una stretta sinergia istituzionale.... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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