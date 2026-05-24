La seconda esperienza di Giampaolo Medei sulla panchina della Lube giungerà alla terza stagione consecutiva. Il suo contratto, biennale, è in scadenza e la società ha annunciato che il tecnico maceratese, cresciuto a pane e Lube. rimarrà alla guida del team anche per il 2026-2027. Lo avevamo scritto in anteprima subito dopo Gara4 di semifinale contro Verona, quando il vice presidente Massaccesi senza giri di parole ci aveva garantito la permanenza del coach. Una conferma giustissima, sotto il timone di Medei infatti la Lube, seppur ridimensionata come budget e molto ringiovanita, già l’anno scorso ha stupito tutti (vittoria della Coppa Italia, finale di Challenge Cup e soprattutto per il tricolore) e quest’anno ha saputo ripetersi fino alla finale Scudetto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La Lube riparte da coach Medei: "In due anni un percorso splendido"

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