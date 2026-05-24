Nella notte tra il 23 e il 24 maggio 2026, il calciatore Giorgio Locanto ha riferito di essere stato coinvolto in una colluttazione con un uomo sospettato di essere un bandito. La vicenda si è svolta in un contesto di tensione, con Locanto che ha descritto la notte come “da incubo” e ha detto di essere ora sotto shock. La polizia sta indagando sui dettagli dell’incidente, che si è verificato mentre il calciatore partecipava a una competizione di sprint Lamborghini.

Ancona, 24 maggio 2026 – Diego Locanto non era nella sua villa di Marina l’altra notte. “Ero in pista, stiamo correndo il campionato italiano sprint Lamborghini”. Erano le cinque del mattino quando il telefono ha iniziato a suonare. “Stavo riposando qualche ora, non sono uno che dorme molto, ho sempre mille impegni. Ho visto il telefono che s’illuminava. Quando mi hanno detto quello che era successo non volevo crederci”. Diego era distante da Montemarciano. Ha preso l’auto e si è fiondato a casa, prima cosa per sincerarsi delle condizioni del figlio Giorgio che al telefono era sembrato sconvolto dall’accaduto. Cosa è successo nella villa durante la rapina: il racconto di Diego Locanto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La lotta col bandito del calciatore Giorgio Locanto: “Notte da incubo, ora è sotto choc”

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