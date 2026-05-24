La settantanovesima edizione del Festival di Cannes ha annunciato una lista di vincitori molto ampia, con premi distribuiti a diversi film e registi. La selezione dei vincitori appare variegata e priva di un tema unico, rendendo difficile individuare un elemento comune tra i premiati. La distribuzione dei riconoscimenti ha coinvolto più categorie e produzioni, senza un chiaro collegamento tra i film premiati. La cerimonia ha visto premi assegnati a opere di diversi generi e stili cinematografici.

I vincitori del festival del cinema di Cannes, settantanovesima edizione, formano un bizzarro spezzatino in cui è inutile tentare di trovare un filo conduttore. Ma, forse, va bene proprio per questo. La giuria, presieduta dal regista sudcoreano Park Chan-wook, quello di Old Boy, Grand Prix della Giuria proprio a Cannes nel 2004 e No Other Choice - Non c'è altra scelta, presentato all’ultimo festival di Venezia, ha assegnato i principali riconoscimenti a film, registi e interpreti diversissimi gli uni dagli altri e si è pure “inventata” tre ex aequo per le categorie miglior regia, miglior attrice e miglior attore. Ha vinto il cinema... 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - La lista dei vincitori del Festival di Cannes non è mai stata così lunga e ricca di sorprese

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