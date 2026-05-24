Dopo il pareggio per 3-3 contro il Bologna, l’allenatore dell’Inter ha commentato il rendimento dei giovani talenti della squadra. Ha evidenziato che alcuni di loro hanno avuto occasioni importanti, ma sono ancora in fase di crescita. Il tecnico ha sottolineato la presenza di diversi giocatori in organico, senza fare riferimenti specifici a nomi. Non sono state annunciate decisioni definitive sul futuro dei singoli, né indicazioni su eventuali cambiamenti nello staff o nella rosa.

Al termine del pareggio per 3-3 maturato sul campo del Bologna, il tecnico dell’ Inter Cristian Chivu ha analizzato la prestazione dei suoi giocatori nella consueta conferenza stampa post-partita, concentrandosi in particolar modo sui segnali di crescita mostrati dai calciatori più giovani della rosa e sulla linea strategica tracciata dal club. L’allenatore nerazzurro, come documentato dalla testata specialistica L’Interista, ha sfruttato la vetrina dell’importante match in trasferta per tracciare un bilancio sullo sviluppo del progetto tecnico, esprimendo soddisfazione per le risposte ricevute dal campo in una sfida ricca di gol e capovolgimenti di fronte. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - La linea verde di Chivu accende l’Inter a Bologna: il verdetto del tecnico sul futuro dei talenti nerazzurri

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