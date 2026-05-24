La lezione delle mamme coraggio | Ragazzi in moto difendete la vita

Due donne si sono presentate insieme in pubblico, tenendosi per mano, per condividere un messaggio di solidarietà. Hanno partecipato a un evento dedicato alle famiglie, sottolineando l'importanza di proteggere la vita dei giovani in moto. Hanno dichiarato che i figli si conoscevano poco, ma il loro obiettivo era trasmettere un messaggio di amore e attenzione.

"I nostri figli si conoscevano poco ma oggi siamo qui per mandare un messaggio di amore". Due donne, mano nella mano. Dentro quella stretta ci sono famiglie distrutte dalla stessa tragedia, quella che ha spezzato il suono della prima campanella di rientro dalle vacanze estive. Era il pomeriggio del 17 settembre 2025 quando Jacopo Gambini di 17 anni e Leonardo Renzoni di 16, per una tragica fatalità, si scontrano con le rispettive moto. Uno muore sul colpo, l’altro dopo pochi giorni in ospedale. Una tragedia che colpisce le comunità di Pisa e San Giuliano Terme, che rispondono con la partecipazione e l’affetto nei confronti degli amici di una vita, dei bambini visti diventare adolescenti, dei compagni di scuola, di parrocchia, di divertimenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Russia: extreme life in Vladivostok

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