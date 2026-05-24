La Juventus si gioca il futuro nell’ultima notte di campionato | la Champions passa dal derby e dagli altri campi

La Juventus affronta l’ultimo turno di campionato con una vittoria obbligatoria nel derby contro il Torino. La partita si gioca questa sera e i tre punti potrebbero non essere sufficienti per qualificarsi alla Champions League. La qualificazione dipende anche dai risultati degli altri campi e dalle differenze reti. La squadra si presenta con l’obiettivo di ottenere il massimo, ma la qualificazione resta incerta fino al fischio finale.

La Juventus affronta l’ultimo decisivo turno di campionato con l’obbligo di conquistare i tre punti nel derby contro il Torino, ma la vittoria nella stracittadina potrebbe non bastare per centrare la qualificazione alla prossima Champions League. Come sottolineato nell’analisi dettagliata pubblicata dalla Gazzetta dello Sport, il club bianconero non è più padrone del proprio destino sportivo e, oltre a dover vincere la propria partita, sarà costretto ad attendere i risultati provenienti dagli altri stadi per conoscere il proprio posizionamento finale all’interno della griglia europea. La squadra guidata da Luciano Spalletti ha ancora la possibilità matematica di agganciare in classifica la Roma e il Milan, ma l’incognita maggiore è rappresentata dalle combinazioni di risultati che coinvolgono il Como. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Juventus-Pafos 2-0: gol e highlights | Champions League

Notizie e thread social correlati

Ultima giornata di campionato: la Juve si gioca il Derby della Mole e la prossima stagioneDomenica 24 maggio alle 20:45 si giocherà l'ultima giornata di Serie A, con la Juventus che affronterà il Torino nel Derby della Mole.

Juventus, la qualificazione alla Champions League passa anche dal derby: il destino che accomuna i bianconeri alla Roma. L’analisiLa corsa alla qualificazione in Champions League coinvolge sia la Juventus che la Roma, con il destino che si incrocia nel derby.

Temi più discussi: Juve-Fiorentina, finisce il balletto delle date: si gioca domenica 17 maggio alle 12; Caos 37° giornata di Serie A, Lega e Prefetto hanno deciso: ecco quando si gioca Juve-Fiorentina; Ufficiali date e orari, il calendario Serie A della 37ª giornata: da Juve-Fiorentina a Roma-Lazio, quando si gioca; Dove vedere Juve-Fiorentina in tv.

#Quote #Scommesse #Scommesseonline #ScommesseSportive Scommesse calcio, Serie A: ultima giornata decisiva per la corsa Champions. La Juventus si gioca la qualificazione nel derby con il Torino, bianconeri avanti a 1,42 su Sisal dlvr.it/TSgQ7b x.com

La maggior parte di questi giocatori non capisce cosa significa giocare per la Juventus e semplicemente non sono all'altezza. reddit

Juventus sfigurata senza Bremer e Yildiz: chi gioca il derby di Torino al loro posto e la probabile formazioneSpalletti dovrà fare a meno sia del brasiliano che del turco nella partita decisiva della stagione: i due elementi più forti della rosa. In dubbio anche Dusan Vlahovic e Kephren Thuram. Chi gioca nel ... msn.com

Roma-Lazio, ecco quando si gioca il derby: orario ufficiale. Milan, Como e Juve in contemporaneaIl peso del derby - per una volta - non si riflette solo nella Capitale, ma si espande in tutta Italia. Il motivo è semplice: la scelta del giorno e dell'orario della ... ilmessaggero.it