Dopo il Mondiale, il mercato della Juventus resta fermo. L'allenatore si trova a dover attendere senza che ci siano segnali di movimenti concreti. Le trattative non sono state annunciate pubblicamente, né ci sono incontri ufficiali o visite mediche programmate. La squadra continua a lavorare senza novità ufficiali sulle operazioni di mercato, che sembrano ancora in fase di stallo.

di Alessio Lento Quando un mercato si muove davvero, spesso non succede niente di visibile. Non ci sono foto con le sciarpe, non ci sono visite mediche, non ci sono strette di mano davanti alle telecamere. Ci sono telefonate, contatti che restano aperti e giocatori che scelgono di aspettare il momento giusto. La Juventus starebbe vivendo una situazione del genere. La sensazione è che qualcosa continui a muoversi sottotraccia, ma senza strappi. Il nome che torna nei discorsi di mercato sarebbe quello di Alejandro Grimaldo, esterno spagnolo del Bayer Leverkusen che nelle ultime stagioni ha costruito numeri e rendimento da giocatore di alto livello europeo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - La Juve dopo il Mondiale: Spalletti costretto ad aspettare

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Juventus-Pafos, Spalletti: Stiamo facendo poco rispetto a quanto vorrei

Notizie e thread social correlati

Deve fare una colonscopia d'urgenza ma è costretto ad aspettare un anno: la denuncia di Rete Civica Articolo 32Una persona ha bisogno di una colonscopia d'urgenza, ma è costretta ad aspettare un anno.

Gol Thuram: la Juve raddoppia col francese, poi tutti ad abbracciare Spalletti! Il bel gesto della squadra dopo la seconda reteLa Juventus segna il secondo gol grazie a Thuram, un calciatore francese, e subito dopo tutta la squadra corre ad abbracciare il tecnico.

Temi più discussi: Le parole di Chiara Beccari dopo il rinnovo con la Juventus Women; Spalletti dopo Juve-Fiorentina: 'Parlerò con Elkann, sarà un'analisi di me stesso', Video; Juve, facce scure alla Continassa: tutta la dirigenza a bordocampo con Spalletti; Cosa succede alla Juventus senza Champions League: la posizione di Comolli, il futuro di Spalletti e come cambia il mercato.

E' ufficiale l'addio di #Braghin alla #Juventus dopo ben 14 anni. Una decisione presa direttamente dall'ormai ex Women’s Football Director #Braghin ha voluto ringraziare la #Juve per il lungo percorso in bianconero e #Comolli ha ricordato quanto fatto in x.com

[YagizSabuncouglu] ESCLUSIVO | Il candidato alla presidenza del Fenerbahçe Hakan Safi ha incontrato a Istanbul la figura del calcio italiano Paolo Maldini per discutere di pianificazione e strategia calcistica. Maldini lascerà Istanbul dopo gli incontri. : r/ACMi reddit

Manager/ Chi è Damien Comolli, l’AD da 120 milioni spesi che non è riuscito a rialzare la JuventusChi è Damien Comolli, AD della Juventus: carriera, mercato da quasi 120 milioni, risultati mancati e futuro in bilico ... affaritaliani.it

Juventus, dopo il derby via alla rivoluzione tra squadra e societàLa Juventus ieri si è ritrovata in mattinata alla Continassa per proseguire la preparazione in vista della sfida contro il Torino. tuttomercatoweb.com