Durante la cerimonia di chiusura del Festival di Cannes 2026, la giuria di moda di Vanity Fair ha valutato i look sul red carpet. I nostri esperti hanno analizzato le scelte di stile dei partecipanti, indicando chi si è distinto per l’abbigliamento. La discussione si è concentrata sugli outfit indossati durante la serata, senza esprimere giudizi personali. La valutazione si è basata su elementi come taglio, tessuto e abbinamenti, mantenendo un approccio oggettivo e descrittivo.

Pierre Groppo, Francia???? Il mio look preferito: Isabelle Huppert In: Loewe e gioielli Chopard Perché. Isabelle Huppert in Loewe. Mi è piaciuta molto la doppia anima, insieme severa e da grande occasione, di questo look firmato Loewe. Il bianco e nero rimanda, a mio avviso, anche all’universo del film Il buio nella mente di Claude Chabrol, ispirato al romanzo Le serve di Genet, in cui recita Huppert; ma, in modo più letterale, richiama anche il look indossato da Barbra Streisand nel 1969 per ritirare il suo Oscar. Un doppio gioco, dunque, portato con tutta la forza di un discorso che è stato probabilmente il più bello di questa cerimonia di chiusura del Festival di Cannes. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - La giuria di moda di Vanity Fair: secondo i nostri esperti di moda chi era meglio vestito sul red carpet della cerimonia di chiusura del Festival di Cannes?

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